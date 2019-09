Para demonstrar algumas potencialidades das tecnologias 5G, nomeadamente a menor latência, a maior largura de banda e possibilitar maiores velocidades de deslocação dos utilizadores, a Altice Portugal realiza já hoje o simulacro de um acidente de viação em que as equipas de socorro, forças de segurança, bombeiros e pessoal de emergência médica usam comunicações 5G para suporte da sua intervenção no terreno.

No simulacro estão já envolvidos a Câmara Municipal de Aveiro, a Polícia de Segurança Pública, as duas corporações de Bombeiros Voluntários de Aveiro (Velhos e Novos), o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Aveiro) e o Centro de Saúde Militar de Coimbra.

Em colaboração com a Ericsson, que configurou uma rede 5G E2E, a Altice Labs criou um laboratório 5G, tendo colocado hoje em operação, em Aveiro, a primeira fase da rede experimental 5G da cidade. Uma iniciativa que se enquadra nos objetivos do projeto Aveiro STEAM City, da Câmara Municipal de Aveiro, projeto que pretende dar corpo aos objetivos traçados pela Comissão Europeia para que exista pelo menos uma cidade com cobertura 5G em cada Estado-membro até 2020 e criar uma plataforma urbana de inovação tecnológica que suporte desenvolvimento de competências e de novos negócios.

O objetivo da demonstração é mostrar como se poderá no futuro e com a tecnologia 5G aumentar a eficácia em situações reais, neste caso do socorro, através da utilização de vários equipamentos que fornecem imagens do local do acidente, com recurso a um drone, bem como informação vital dos sinistrados em tempo real, graças à baixa latência, débito superior e novas funcionalidades de rede 5G. Desta forma, a resposta das autoridades e entidades tende a deixar de ser standardizada, adaptando-se ao caso concreto, aumentando a sua eficiência e eficácia, podendo ser determinante no salvamento de vidas, segundo a Altice.

Segundo esta empresa, a Altice Portugal, através da Altice Labs, dá mais um passo na afirmação da sua liderança no caminho para o 5G com a realização de uma demonstração da tecnologia 5G, recorrendo a uma rede experimental instalada em Aveiro, reafirmando desse modo a liderança na “Road to 5G” com mais uma demonstração, com esta demonstração de 5G com operação de socorro em tempo real e com recurso a comunicações e serviços em 5G.

Para Luís Alveirinho, Chief Technology Officer da Altice Portugal “esta demonstração é mais uma materialização das vantagens da rede 5G no futuro, num território que vai beneficiar e continuar a evoluir com esta tecnologia – o socorro. A Altice Portugal está sempre presente na definição de tendências e, desde o primeiro momento, na liderança do 5G. O 5G é claramente uma oportunidade para Portugal, tratando-se de uma oportunidade que a Altice não vai deixar passar ao lado. Não só o intenso deployment de fibra ótica e a modernização das estações de base nos últimos anos, em todo o país, nos coloca numa posição mais confortável na evolução para o 5G, mas também a liderança de marcos importantes no roadmap, como foi caso da primeira demonstração em ambiente de rede comercial e com terminal pré-comercial 5G em julho do último ano ou da primeira transmissão televisiva em Portugal, utilizando a rede 5G em ambiente real, em parceria com a RTP”.

Altice reafirma liderança

A Altice Portugal tem estado na liderança e tem acompanhado os desenvolvimentos da tecnologia com equipas internas, bem como através da Altice Labs, que está a participar em diversos projetos inovadores 5G (H2020) com grande foco na área da virtualização, orquestração e gestão das redes, com o objetivo de tornar a tecnologia 5G como agregadora das diferentes redes que hoje se utilizam consoante o seu propósito. De facto, hoje em dia são necessárias diferentes redes suportadas em infraestruturas próprias resultando em complexidade acrescida, quer para o operador de rede, quer para os utilizadores.

A tecnologia 5G pretende suportar numa única infraestrutura diferentes serviços que tirem partido da menor latência, maior densidade de dispositivos ligados, maior largura de banda e elevada mobilidade.

A Altice Labs tem participado, e nalguns casos lidera tecnicamente, em cerca de uma dezena de projetos internacionais relacionados com a introdução, exploração e operacionalização do 5G.

Esta empresa lidera ainda o projeto Mobilizador 5G, maior projeto de investigação a nível nacional, agregando e liderando esforços de múltiplos parceiros na criação de tecnologia portuguesa neste domínio chave para a evolução digital do País, tendo ainda criado o primeiro Living Lab 5G que permitirá aos seus parceiros explorar de forma confiável o que a nova tecnologia lhes potencia nas suas soluções.