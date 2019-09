A famosa designer contratada por Harry e Meghan Markle está a ser processada devido ao alegado abandono de projetos.

Andrea Olshan, com quem a designer trabalhava ao mesmo tempo que renovava a casa dos Duques de Sussex, acusa a designer de “estar demasiado concentrada no seu trabalho com os Duques de Sussex” e de ter negligenciado o trabalho em dois apartamentos e uma casa, em Nova Iorque.

Pela renovação dos imóveis Vicky Charles iria receber cerca de 545 mil libras. Agora, a designer – que já trabalhou com as famílias Beckam e Clooney – está sujeita a pagar 240 mil libras.

Apesar do seu vasto currículo, com mais de vinte anos de experiência na cadeia de hotéis Soho House, o nome da designer percorreu o mundo quando foi anunciado que tinha sido escolhida para a remodelação da casa de Harry e Meghan Markle – estimada em mais de três milhões de euros.