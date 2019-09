O FC Porto foi condenado pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao pagamento de uma multa de 1150 euros pela tarja mostrada pela claque SuperDragões no clássico com o Sporting, da última jornada de 2018/19.

Na imagem podiam ver-se vários árbitros da primeira categoria do futebol português (Hugo Miguel, Luís Godinho, João Pinheiro, Bruno Paixão, Bruno Rodrigues, Fábio Veríssimo, Tiago Martins, Bruno Esteves), o primeiro-ministro António Costa, o empresário César Boaventura e a juíza Ana Peres (do caso e-Toupeira), com a frase Campeões Nacionais 18/19”.