Os militares do Exército e da Força Área que se encontram destacados na República Centro-Africana foram condecoradas com uma medalha das Nações Unidas, esta segunda-feira.

A cerimónia realizada no campo militar M´Poko, na capital, Bangui, contou com a presença de vários militares importantes da República Centro-Africana, como o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Zéphirin Mamadou e o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas e chefe da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), o embaixador Mankeur Ndiaye, que agradeceu à força pelo seu desempenho, profissionalismo e dedicação durante a missão.

O comandante dos militares, o tenente-coronel Rui Moura também discursou durante a cerimónia e mostrou-se muito satisfeito com o trabalho dos 180 militares destacados, afirmando que estes cumpriram o seu dever de forma exemplar e contribuíram para uma República Centro-Africana mais segura e mais estável. Ainda durante a celebração foi realizada uma homenagem aos mortos em campanha.

A força é composta na sua maioria por tropas especiais - comandos, militares de outras unidades do Exército e ainda três controladores aéreos avançados da Força Aérea.

A quinta Força Nacional Destacada na República Centro-Africana irá regressar a Portugal esta quinta-feira e uma nova força de tropas especiais paraquedistas do Regimento de Infantaria de Tomar irá ser enviada, onde ficará durante seis meses.