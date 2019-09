Já é conhecido o motivo da morte de Eduardo Beauté. A autópsia terá indicado que o cabeleireiro de 52 anos morreu de causas naturais, tendo sofrido uma embolia cerebral, segundo avançou o Correio da Manhã.

Beauté foi encontrado morto na sua casa no último sábado. A morte foi anunciada pelo ex-marido Luis Borges, através da sua conta oficial de Instagram. "É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos meus filhos. Neste momento de dor peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil que atravessamos”.

Uma das hipóteses mais faladas nos últimos dias foi o suicídio, visto Beauté ter entrado numa depressão quando se separou do modelo Luís Borges. Também a hipótese da envolvimento de terceiros na morte de Beauté foi afastada pelas autoridades.