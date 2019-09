O partido Rússia Unida, do Presidente russo, Vladimir Putin, perdeu um terço dos seus lugares na Assembleia Municipal de Moscovo. A cidade tem sido palco de protestos com dezenas de milhares de pessoas, após vários opositores de Putin terem sido impedidos de concorrer nas eleições, por a comissão eleitoral ter considerado as assinaturas que apresentaram inválidas.

O descontentamento da população ficou patente no resultado, que deixou o Rússia Unida com 25 dos 45 deputados municipais - quando anteriormente controlava 38. Como já aconteceu anteriormente na Rússia, a validade das eleições tem sido questionada - tendo sido gravados eleitores a colocar molhos de boletins nas urnas.

Apesar da perda de votos, o Rússia Unida teve maioria na capital, bem como em boa parte do país. Ainda assim, o resultado mostra uma certa quebra de popularidade de Putin, cujos índices de aprovação ultrapassaram os 80% o ano passado, mas agora estão pouco acima dos 60%, segundo o Levada Center.