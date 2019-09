Gabriela e José, pai e filha, da JC Group Racing Team, subiram ao pódio na Rampa da Arrábida, tendo José Correia (Osella PA2000 Evo2) ficado a escassos segundos da vitória e a jovem Gabriela Correia (SEAT León) quase alcançou o primeiro lugar na categoria Turismos 3.

José Correia voltou a demonstrar rapidez ao volante do Osella e desta feita liderou a Rampa PêQuêPê - Arrábida até às duas últimas subidas de prova, em que este piloto de Braga foi o mais forte na primeira subida de prova e depois manteve o ritmo nas subidas de treino, sendo que no final, José Correia ficou a apenas um segundo e meio da vitória e garantiu mais um segundo lugar absoluto.

“Estivemos sempre na frente da rampa até às duas últimas subidas e fiquei inclusivamente surpreendido com o tempo do João Fonseca, na última subida, sinto-me bem com o carro, estamos cada vez mais próximos da vitória e pode ser que aconteça na última rampa do ano, em Boticas”, afirmou José Correia.

Gabriela Correia, de apenas 17 anos, também esteve na luta pela vitória na divisão Turismos 3, com o Seat León, ficando no segundo lugar, apenas a um segundo e meio do seu adversário direto, o consagrado piloto transmontano Joaquim Teixeira.

“Esta era uma rampa mesmo muito difícil, de tal forma que não a consegui decorar na totalidade, o asfalto também era muito escorregadio, por isso tive de ir evoluir aos poucos, para não cometer erros”, afirmou Gabriela Correia.

“Estive mais próxima do primeiro lugar, numa rampa que era nova para quase toda a gente, e isso mostra que já atingimos um nível muito competitivo nos Turismos”, concluiu a jovem bracarense, que recentemente fez a sua estreia absoluta nos GT4, em Barcelona.

A oitava e última prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019 será disputada em Boticas, nos dias 28 e 29 de setembro.