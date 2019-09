Dezenas de cães morreram recentemente na Noruega. Todos os animais apresentam os mesmo sintomas, mas os veterinários não chegaram ainda a um diagnóstico.

A maior parte dos casos ocorreu na capital do país, Oslo, mas há também registos de mortes em cidades do norte.

As autoridades não conseguiram ainda apurar com certeza se se trata apenas de uma coincidência ou se a doença é contagiosa, correndo-se o risco de se espalhar pelo resto do país.

Todos os cães apresentam os mesmos sintomas, que aparecem pouco tempo antes do estado do animal piorar: vómitos e diarreia com sangue, segundo a imprensa internacional.

O Instituto Norueguês de Veterinária já detetou duas bactérias em necropsias, que estão a ser investigadas sobre a eventual causa do surto misterioso.