CDS. João Pinho de Almeida

O ex-secretário de Estado da Administração Interna do Governo de Passos Coelho estreia-se como cabeça-de-lista pelo círculo de Aveiro. Nas últimas eleições, quando em 2015 o CDS e o PSD se apresentaram a eleições através da coligação Portugal à Frente, João Pinho de Almeida foi eleito deputado por Aveiro mas ocupava o quarto lugar da lista de candidatos. O ex-líder da Juventude Popular é natural de São João da Madeira e tem 42 anos. Licenciado em Direito pela Universidade Católica e mestre em Economia e Políticas Públicas, tem uma ligação ao desporto. É atualmente presidente do conselho fiscal da Associação Desportiva Sanjoanense e em julho de 2010 foi eleito presidente do Belenenses. A sua estreia em candidaturas a cargos políticos foi em 2001, quando se candidatou à Câmara Municipal de Oeiras contra Isaltino Morais.

PSD. Ana Miguel Santos

Ana Miguel Santos tem 37 anos, é docente e não é uma estreante nas listas. Foi a candidata em oitavo lugar nas últimas eleições europeias, indicada pela distrital de Aveiro. A candidata e cabeça-de-lista às eleições legislativas de 6 de outubro é natural de Águeda e tem formação superior em Direito, tendo concluído a licenciatura em 2004, na Universidade de Coimbra. Tem um mestrado em Direito Público, estando em fase final de redação da tese de um doutoramento em Direito e Segurança, além de ser investigadora associada em direito e segurança na Universidade de Cambridge desde 2018. Apesar de não ter qualquer experiência parlamentar, trabalhou como assessora jurídica do ex-ministro da Defesa Nacional Aguiar-Branco, no governo de Passos Coelho, entre 2011 e 2014. A candidata foi chefe de gabinete, por um mês, de Miguel Pinto Luz no Executivo que antecedeu o Governo do PS.

PS. Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e Habitação volta a liderar a lista de candidatos por Aveiro. Apontado como o sucessor de António Costa aos comandos do partido, Pedro Nuno Santos conta já com uma longa lista de cargos políticos. O “jovem turco” entrou no PS aos 14 anos e entre 2004 e 2008 foi secretário-geral da Juventude Socialista. Nessa altura sentava-se no Parlamento como deputado, tendo sido eleito pela primeira vez em 2005, quando José Sócrates venceu as eleições legislativas com maioria absoluta. Foi apoiante de Seguro e em 2011 demitiu-se do cargo de vice-presidente da bancada parlamentar, depois de ter feito um discurso polémico para militantes em Castelo de Paiva, onde disse que se estava “marimbando” para “os bancos alemães que nos emprestaram dinheiro”. Durante esta legislatura esteve envolvido no caso “Familygate”, com a sua mulher a ser nomeada chefe de gabinete de Duarte Cordeiro, de quem é próximo.

BE. Moisés Ferreira

Também Moisés Ferreira é repetente como cabeça-de--lista, neste caso pelo Bloco de Esquerda, em Aveiro. O bloquista, que hoje tem 33 anos, foi eleito como deputado pela primeira vez em 2015 e durante a última legislatura acompanhou sobretudo o dossiê da Lei de Bases da Saúde. Natural de São João da Madeira, é licenciado em Psicologia e tem mestrado em Psicologia da Formação Profissional e Aprendizagem ao Longo da Vida. Antes de ocupar o cargo de deputado, Moisés Ferreira foi assessor do grupo parlamentar bloquista e em 2013 foi eleito como deputado à Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira.

PAN. Filipe Cayolla

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) volta a apostar em Filipe Cayolla para liderar a lista de candidatos por Aveiro. Já em 2011, quando o PAN se apresentou pela primeira vez a eleições, Filipe Cayolla foi a escolha do partido para encabeçar a lista de candidatos por Aveiro. Em 2015 ocupou o segundo lugar da lista por aquele distrito. Mas não foi só para as legislativas que o PAN apostou no gestor e empresário na área de logística hoteleira como candidato. Também em 2017, quando decorreram as últimas autárquicas, Filipe Cayolla foi a escolha do partido como candidato à Câmara de Matosinhos, onde é presidente da Federação Concelhia das Associações de Pais e faz parte da Comissão de Proteção de Menores local, estando envolvido ainda em grupos e associações de âmbito animal e ambiental. Reside e trabalha em Esmoriz.

CDU. Miguel Viegas

O antigo eurodeputado do Partido Comunista Português encabeça a lista de candidatos por Aveiro. Durante o seu mandato em Bruxelas, entre 2014 e 2019, escreveu o livro A Fraude e a Evasão Fiscal na União Europeia: do Luxleaks aos Panama Papers e integrou a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Miguel Viegas foi professor de Economia na Universidade de Aveiro, onde reside, e tem também formação em medicina veterinária. Chegou, aliás, a exercer como veterinário entre 1993 e 2011. Em 2008 licenciou-se em Economia. Na área da educação chegou a assumir a direção do Sindicato dos Professores da Região Centro, afeto à Fenprof. Tem 50 anos, nasceu em Paris e regressou a Portugal com a família quando tinha dez anos. Miguel Viegas foi também atleta, tendo conquistado títulos nacionais em remo e em canoagem.

Cabeças-de-lista dos partidos sem assento parlamentar

- Fernando Santos, Aliança

Paulo Rodrigues, Partido da Terra (MPT)

Karina Marques, Chega

Inês Tafula, Partido Democrático Republicano (PDR)

Márcio Santos, Iniciativa Liberal

Anselmo Oliveira, Partido Nacional Renovador (PNR)

Jaime Pinho, Juntos pelo Povo (JPP)

Luís Almeida, Partido Popular Monárquico (PPM)

Bernardo Vidal, Livre

Alexandra Rato, Partido Trabalhista Português (PTP)

Delmar Almeida, Nós, Cidadãos!

João Dias, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

João Pinho, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

Maria Magalhães, Reagir Incluir Reciclar (R.I.R)