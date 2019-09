A Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) e a Gedipe (Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais) vão investir 90 mil euros no programa Contratação+. A bolsa tem por objetivo apoiar os atores que têm mais dificuldades no acesso à profissão, nomeadamente, os artistas com menos de 30 anos ou mais de 60.

Mas não é apenas a faixa etária que restringe as candidaturas. É preciso que os participantes tenham formação académica na área ou que tenham “participado como profissionais remunerados em, pelo menos, três espectáculos de teatro ou em dois projectos de ficção audiovisual”, como avança o jornal Público. Também os protagonistas das obras candidatas não são elegíveis.

Com este incentivo, o diretor da Fundação, Mário Carneiro, pretende ainda contrariar a situação que chamou de “mais tradicional”, na qual as pessoas mais populares por parte do público têm a tendência para receber mais convites.

Para além da idade e falta de protagonismo, os candidatos não podem ainda ter recebido nos últimos 12 meses rendimentos superiores a 5 mil euros – seja na área do cinema ou da televisão.

O programa, que deverá ter início este mês, deverá atribuir valores entre os 3.000, para atores, e os 9.000 para projetos.