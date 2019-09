A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou este domingo, no distrito de Leiria, que ao contrário de outros partidos, o BE assume tudo o que quer fazer para o futuro.

Sem nunca dizer se se estava a referir ao PS, a dirigente avisou: “Quem diz uma coisa e apresenta outras contas das duas uma: ou tem promessas que não quer cumprir ou está a esconder cortes que não pôs no programa”, disse, citada pela SIC numa iniciativa de campanha no distrito de Leiria.

Na iniciativa, Catarina Martins voltou a defender o fim do pagamento das propinas para o Ensino Superior.