O primeiro-ministro, António Costa, propôs este fim de semana um programa Erasmus (de intercâmbio de jovens universitários) para o interior, porque os jovens portugueses “só conhecem a país da onda do surf”, disse, citado pela Lusa.

A reação do PSD não se fez esperar e Rui Rio lembrou, a partir dos Açores, que António Costa “terá lido bem o programa do PSD” porque os sociais-democratas propuseram igual medida em 2018.

"Propusemos isso há meses largos atrás, traduzimos isso agora no nosso programa eleitoral, é uma medida que se o PS concorda com ela, só temos de nos regozijar com isso", afirmou Rio, citado pela Lusa.