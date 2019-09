Os tripulantes de cabine da Ryanair em Espanha cumpriram este domingo o quarto de dez dias de greve convocada pelas estruturas sindicais em protesto contra o encerramento das bases da companhia em Tenerife Sul, Gran Canária, Lanzarote e Girona.

Nas greves de 1 e 2 de setembro, a empresa cancelou seis e oito voos, respetivamente, enquanto no dia 6 de setembro conseguiu realizar todos os voos programados, com uma pontualidade a rondar os 97%, segundo dados da companhia aérea.

Na ocasião, a Ryanair precisou que tal foi possível graças aos "esforços" da grande maioria da tripulação de cabine espanhola que optaram por não se juntar a uma greve marcada "por um pequeno número de trabalhadores"

Além de Espanha, a Ryanair anunciou o fecho de outras bases na Europa, nas quais se inclui a do Aeroporto de Faro, no Algarve, no âmbito de uma estratégia para reduzir custos.