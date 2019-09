Enorme surpresa na final da edição de 2019 do Open dos Estados Unidos. Bianca Andreescu, tenista canadiana de apenas 19 anos, derrotou a superfavorita Serena Williams em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-5, num jogo com 1h40 de duração, e conquistou o torneio, impedindo a norte-americana de celebrar o 24.º torneio de Grand Slam em singulares e assim igualar a recordista Margaret Court.

Este foi, de resto, o primeiro Major da carreira de Andreescu, à quarta presença no quadro principal de um torneio do Grand Slam. A jovem tenista (que se tornou a primeira canadiana a vencer um torneio de Grand Slam na história), que nem era nascida quando Serena conquistou o seu primeiro Major (1999), chega assim ao quinto lugar no ranking mundial, a posição mais alta da carreira até agora, depois de ter iniciado o ano... fora do top-100.

Após a retumbante vitória, Bianca Andreescu assumiu sonhar com este desfecho há muito tempo e até pediu... desculpa ao público. "Sei que queriam que a Serena vencesse, por isso, peço desculpa. Ela é uma campeã dentro e fora do court, mas tentei o meu melhor para bloquear tudo. O último jogo não foi fácil, ela começou a servir muito melhor. As bolas estavam a ir para todo o lado, mas estou orgulhosa de mim", ressalvou, expressando a sua admiração pela norte-americana: "Tenho a certeza de que não sou a única, é uma inspiração para muitas pessoas, e não só desportistas. Posso dizer que me esforcei muito para ser como ela, mas quem sabe… talvez um dia possa ser melhor".

Serena Williams, por seu lado, deu os parabéns à adversária, mostrando-se igualmente feliz por "ainda estar a competir a este nível", referindo-se ao facto de ter 37 anos e de já competir no circuito profissional há duas décadas. Ainda assim, reconheceu que terá de refletir, em conjunto com a sua equipa técnica, sobre o facto de ter perdido as últimas quatro finais de Grand Slam que disputou.