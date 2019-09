Dois jovens escaparam na tarde deste sábado a um afogamento iminente, na albufeira da Barragem do Alto Rabagão, em Montalegre, no distrito de Vila Real, depois de ter virado a embarcação.

Os dois jovens, de 20 e de 22 anos, ambos provenientes do concelho de Montalegre, que faziam um passeio de tona de água viraram a embarcação a meio desta tarde, cerca das 17h25, tendo avançado logo para o local os Bombeiros de Montalegre e que de imediato mobilizaram uma ambulância de socorro, uma embarcação de socorro e uma equipa de resgate.

À chegada ao local da ocorrência, uma das vítimas já tinha saído da água a nado pelos próprios meios, enquanto a outra foi resgatada por um cidadão com uma prancha de padle, “numa prova de grande altruísmo, cidadania e civismo, que todos devemos reconhecer e agradecer”, segundo destacou ao Sol, no final das operações, o comandante das operações de socorro, Hernâni Carvalho, dos Bombeiros de Salto.

Depois de auxiliar a retirar a embarcação, as equipas regressaram ao quartel e no local, para além do comandante dos Bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, estiveram também militares do Posto da GNR de Montalegre, no total de nove operacionais, quatro viaturas terrestres e uma embarcação.