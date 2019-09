Mais de 170 operacionais, 53 meios terrestres e três meios aéreos combatem um incêndio que está a decorrer no Forte Grande do Alqueidão, na freguesia de Santo Quintino, em Sobral de Monte Agraço, no concelho de Vila Franca de Xira. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, citado pela agência Lusa, o incêndio teve início pelas 12h40. Por outro lado, a RTVON (televisão online do Oeste) avançou que "pelas 15h15, foram acionados pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa dois Veículos de Comando Táctico da Lourinhã para a constituição de Equipa de Posto de Comando de Lisboa com o Comandante e 2º Comandante, bem como do Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações".

Pelas 15h, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava um total de 57 incêndios, 13 dos quais em curso, cinco em resolução e 39 em conclusão, sendo que estas ocorrências envolviam mais de 1.900 operacionais e 22 aeronaves.