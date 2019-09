Um acidente entre um camião e cinco viaturas ligeiras, ocorrido pelas 13h42 deste sábado na A28, sentido Porto-Viana do Castelo, antes da saída para a Póvoa de Varzim, provocou oito feridos, dois dos quais neste momento em estado considerado grave, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O despiste, que obrigou ao corte da via, terá ocorrido após o abalroamento de cinco carros por parte de um camião. De acordo com o "Jornal de Notícias", três das viaturas ligeiras dirigiam-se para um casamento aquando do acidente, cujos motivos ainda estão por determinar.

No local estão quatro corporações de bombeiros, pertencentes a Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão e Famalicenses, além de operacionais do INEM e da GNR.