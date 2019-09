O piloto bracarense Manuel Correia continuará a competir em todo-o-terreno, segundo já decidiu, nesta sua época de estreia, depois de ter conquistado tudo o que havia para ganhar no Campeonato de Portugal de Montanha. Manuel Correia, ao volante de Mitsubishi HRX, está este fim de semana a participar na Baja TT Vindimas do Alentejo, uma prova candidata ao Campeonato de Portugal de TT de 2020, que se disputa nos concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

Manuel Correia apostou em 2019 numa viragem na sua carreia, deixando o Campeonato de Portugal de Montanha, onde conquistou vários títulos da sua categoria, para disputar as bajas de Todo-o-Terreno, outra das paixões do piloto de Braga.

Uma aposta que tem dado frutos no Campeonato de Portugal de TT e que terá sequência este fim de semana na Baja TT Vindimas do Alentejo, um evento extracampeonato. "Esta experiência no todo-o-terreno tem sido uma enorme descoberta para mim e cada quilómetro que faço com o carro é muito importante", afirmou Manuel Correia, tendo destacado que "as provas de TT têm naturalmente uma dureza e características muito próprias, por isso é importante acumular o máximo de experiência e ritmo possível".

Ladeado pela sua mulher, Isabel Pinto, colaboradora e primeira fã, Manuel Correia disse que vai "fazer a Baja TT Vindimas do Alentejo para aprender o máximo, já a pensar no próximo ano, porque esta prova poderá fazer parte do próximo campeonato", igualmente ao volante do Mitsubishi HRX, viatura preparada e assistida pela estrutura da ARC Sport.