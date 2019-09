José Pinheiro, o diretor de segurança do Sporting Clube de Braga, participará na próxima semana, em Atenas, numa conferência internacional acerca do tema genérico “Estádio de Futebol e Segurança”, que reúne os maiores especialistas do setor, idos de toda a Europa.

Na capital da Grécia, sob o lema “Aprendendo em Conjunto”, a maior reunião europeia de segurança desportiva decorrerá entre quarta-feira e sexta-feira da próxima semana, em que os especialistas debaterão temas fulcrais como as operações de segurança nos recintos desportivos, todas as regras, os métodos e as melhores práticas recomendadas pela UEFA. Desde o fenómeno da violência no futebol, até ao problema dos pirotécnicos, passando pela ameaça terrorista em eventos desportivos, como controlar os adeptos e afastar os delinquentes, são temáticas muito atuais, que o Sporting Clube de Braga quer continuar a acompanhar em pormenor e daí ter designado uma vez mais o seu diretor de segurança.

José Paulo Pinheiro é o responsável pela segurança do clube minhoto desde o ano de 2015 e tem uma experiência acumulada de supervisão nos principais eventos desportivos que se têm vindo a realizar, ao longo dos últimos anos, em Portugal e também no estrangeiro. Já depois de ter cumprido o serviço militar numa unidade especial das Forças Armadas Portuguesas, o Corpo de Paraquedistas, incluindo missões ao serviço das Nações Unidas, em Angola, em 1992, José Pinheiro esteve destacado na Bósnia, em 1996, numa missão da NATO, tendo no ano seguinte participado em outra missão especial, esta já no Kosovo.

A partir de 1998, José Paulo Pinheiro, natural do Porto, ingressou na empresa de segurança privada 2045, frequentando então um curso de proteção e acompanhamento de entidades, obtendo a classificação de 16 valores, no Corpo de Segurança Pessoal da PSP, após o que foi coordenador de segurança no Euro 2004, designadamente nos Estádios de Braga, de Aveiro e do Algarve, mais tarde em Barcelos, Gaia e Águeda, durante no Campeonato da Europa de Sub21, sendo depois o responsável do Centro Hospitalar de São João, no Porto. José Paulo Pinheiro concluiu ainda o curso de coordenador de segurança na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, com a média final de 19 valores, que é considerada excelente.