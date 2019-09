O sonho da estreia pela seleção A vai ficar adiado pelo menos mais três dias para Ferro e Daniel Podence. O central do Benfica e o avançado do Olympiacos foram os jogadores excluídos por Fernando Santos da lista final entregue à UEFA para o encontro deste sábado de Portugal na Sérvia, a contar para o grupo B de apuramento para o Euro 2020.

O selecionador convocou 25 futebolistas para o duplo compromisso (Sérvia e Lituânia, na terça-feira), mas só pode integrar 23 em cada partida. Por essa razão, foi obrigado a deixar dois de fora da lista entregue à UEFA na meia-noite deste sábado, e a sua escolha recaiu nos dois estreantes em convocatórias da seleção principal.

Portugal, recorde-se, ainda procura a primeira vitória nesta fase de apuramento, depois dos dois empates caseiros a abrir (0-0 com a Ucrânia e 1-1 precisamente frente à Sérvia, em dois jogos disputados no Estádio da Luz). A partida em Belgrado está agendada para as 19h45 portuguesas e será dirigida pelo turco Cüneyt Çakir.