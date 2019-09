Marcelo Rebelo de Sousa não autoriza a utilização da sua imagem na campanha eleitoral. O Presidente da República emitiu esta sexta-feira um esclarecimento depois da sua imagem surgir num panfleto.

“O Presidente da República não autoriza nem autorizará a utilização da sua imagem por qualquer candidato ou candidatura às próximas eleições", lê-se numa nota partilhada no site oficial da Presidência da República.

De acordo com o jornal Público, na origem da nota está uma imagem do Presidente da República ao lado de Pedro Coimbra, candidato do PS pelo círculo de Coimbra.

Entretanto o PS já pediu desculpa pelo sucedido. "A direção de campanha do PS já pediu desculpas ao Presidente da República e mandou retirar e destruir todo esse material de campanha. Posteriormente, o secretário-geral do PS também já falou com o Presidente da República a pedir desculpa pelo sucedido", afirmou à agência Lusa fonte oficial deste partido.

