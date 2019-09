Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência de um despiste na autoestrada A25, na zona de Mangualde, esta sexta-feira.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, citada pela agência Lusa, o despiste ocorreu na zona de Chãs de Tavares, no sentido Viseu -- Guarda, pouco depois das 17h00.

O acidente mobilizou 24 operacionais e 11 viaturas.