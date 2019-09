O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro entrou ontem na pré-campanha no distrito de Viseu, com o cabeça-de-lista, Fernando Ruas, em Lamego. Esta foi a primeira aparição do adversário assumido do presidente do PSD, mas o ex-dirigente recebeu vários convites para entrar na campanha em outros distritos, segundo apurou o i junto de fontes sociais-democratas.

No PSD há quem encare esta iniciativa como uma forma de Luís Montenegro estar próximos das estruturas distritais e das bases do partido a pensar no dia seguinte às eleições legislativas. De realçar que o antigo líder parlamentar prometeu remeter-se ao silêncio sobre a vida interna dos sociais-democratas depois do conselho nacional do PSD, em janeiro. E que relegitimou o presidente social-democrata, Rui Rio.

Agora, em período de pré-campanha eleitoral, Luís Montenegro poderá fazer mais aparições com os candidatos noutros círculos eleitorais, mas falta definir quais serão. O convite, segundo o Público, foi feito pela distrital do PSD/Viseu, presidida por Pedro Alves, um dos rostos do PSD que se colocou ao lado dos apoiantes de Montenegro na defesa de uma clarificação interna no partido. Na formação das listas, Pedro Alves, a par de Fernando Ruas, o cabeça-de-lista por Viseu, resistiram também à intenção da direção em tentar colocar mais nomes indicados pela sede nacional, designadamente, o de João Montenegro, um dos vários deputados que ficou fora das listas. Na página de Facebook da comissão política distrital de Viseu, a presença de Luís Montenegro foi anunciada com algum destaque na passada quarta-feira.