Um bebé foi deixado no carrinho à porta de um restaurante em Almoçageme, no concelho de Sintra, enquanto os pais estariam no interior do estabelecimento a comer. Um vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e está a gerar uma onda de indignação.

Segundo o Correio da Manhã, as imagens foram captadas por uma pessoa que passava no local e ficou chocada com a situação.

De acordo com o mesmo jornal, o autor do vídeo, que mostra a criança durante vários minutos sozinha no carrinho, na rua, terá abordado o dono do restaurante de forma a que este alertasse os pais. Perante a apatia do proprietário daquele estabelecimento, o homem acabou por contactar a GNR ainda antes de gravar as imagens.

Minutos mais tarde, o pai terá acabado por ir buscar a criança ao carrinho de bebé.

O autor das imagens garante ainda que se recusou a sair do local sem ver a criança ficar em segurança.

O Correio da Manhã entrou em contacto com o chefe de sala daquele restaurante que explicou que o pai levou o bebé para a rua porque este estava a chorar. O homem garante que alertou o casal para o perigo de deixar a criança sozinha na rua.

O pai acabou por ir buscar a criança mais tarde e, quando a polícia chegou, não foi possível confirmar a ocorrência.