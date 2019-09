Um helicóptero de combate a incêndios caiu, esta quinta-feira, em Sobrado, Valongo, provocando a morte do piloto, o único ocupante da aeronave.

O helicóptero estava ao serviço da Afocelca, um agrupamento de empresas sediado na Figueira da Foz.

Segundo o Jornal de Notícias, uma testemunha viu o aparelho colidir com um poste de alta tensão e ao cair ouviu-se uma explosão.

"Bateu num cabo de alta tensão. Vimos uma faísca quando a hélice bateu. Deu duas voltas no ar e caiu", disse ao mesmo jornal uma outra testemunha, Manuel Esteves, que deu o alerta para o acidente. De acordo com a mesma testemunha, o helicóptero teria acabado de deixar cinco tripulantes no solo.

A aeronave estava a combater um pequeno incêndio naquela zona.