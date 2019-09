Lei das beatas. Uma lei estúpida

Na ânsia de mostrar serviço, os deputados aprovaram uma lei que será tão efetiva como aquela que diz respeito aos cães que defecam na rua. Em mais de cinco anos, devem contar-se pelos dedos de uma mão os donos de animais que foram multados por os seus cães defecarem nas ruas sem recolherem os despejos dos animais.

Entrou ontem em vigor a lei que penaliza entre 25 e 250 euros quem deitar no chão uma beata de cigarro, cigarrilha ou charuto. À boa maneira portuguesa, as autoridades não foram devidamente esclarecidas sobre o assunto e os cidadãos em geral pouco ou nada se importam com tal legislação. Numa reportagem feita no coração da capital, foram muitos os que falaram “numa lei igual a tantas outras” para não ser cumprida. E isso mesmo é visível no dia-a-dia. Na ânsia de mostrar serviço, os deputados – a reboque do PAN, os novos proibicionistas cá do burgo – aprovaram uma lei que será tão efetiva como aquela que diz respeito aos cães que defecam na rua. Em mais de cinco anos, devem contar-se pelos dedos de uma mão os donos de animais que foram multados por os seus cães defecarem nas ruas sem recolherem os despejos dos animais. Mas somos assim. Adoramos leis e mais ainda se estiverem na moda. Esta de multar os fumadores sem colocarem cinzeiros nas ruas é praticamente o mesmo que determinar a proibição total em locais públicos. É certo que já há uns tantos que compraram cinzeiros portáteis, mas são uma imensa minoria. Na reportagem que o i fez na Baixa de Lisboa, havia até polícias que reconheciam não ter recebido quaisquer instruções para sensibilizarem os fumadores pecadores. “Se não há cinzeiros como querem que apaguemos os cigarros? Que os coloquemos nos caixotes de lixo, provocando incêndios?”, questionaram-se alguns fumadores. É péssimo fazerem-se leis que depois ninguém vai cumprir, embora no caso das beatas não seja de excluir que haverá mais polícias para fazerem de varredores do que no casos dos dejetos dos animais. Afinal, hoje as pessoas contam menos para o barulho mediático e quem se diz clean e amigo do ambiente merece toda a atenção, enquanto os outros só podem esperar a reprovação. Logo, os fumadores vão ser considerados perigosos inimigos do ambiente. Mas obrigar o Estado e as câmaras a colocarem cinzeiros é que não é de bom tom. O mundo está virado ao contrário.