Nadadores salvadores resgataram, na tarde desta quarta-feira, dois homens e duas crianças no Rio Sado, depois do caiaque em que seguiam se virar junto da Praia da Figueirinha, em Setúbal.

Segundo o Jornal de Notícias, as vítimas são um pai e filho de naturalidade brasileira e um pai e filho de naturalidade coreana. Os quatro receberam assistência dos bombeiros no areal, mas recusaram ir ao hospital.

De acordo com o mesmo jornal, as vitimas tiveram de receber oxigénio. No entanto, não sofreram quaisquer ferimentos.

O alerta foi dado pelas 15h24.