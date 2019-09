Os deputados britânicos aprovaram esta quarta-feira uma medida chamada lei Benn, que impede o Reino Unido de sair da União Europeia sem nenhum acordo estabelecido a 31 de outubro. Assim, se até à data o país não chegar a nenhum consenso com Bruxelas, terá de ser pedido um novo adiamento do Brexit.

329 deputados votaram a favor da lei Benn, 300 votaram contra. A diferença é de 29.

Recorde-se que esta terça-feira, o primeiro-ministro britânico sofreu a primeira derrota no Parlamento britânico, depois de a maioria dos deputados votarem a favor da moção que permite a apresentação de uma legislação para impor um novo adiamento do Brexit que impeça uma saída sem acordo no dia 31 de outubro. A votação aconteceu depois de, no mesmo dia, Boris Johnson perder a maioria parlamentar, após o conservador Phillip Lee ter ingressado nas fileiras dos liberais democratas (pró-União Europeia).

em atualização