O preço de venda de casas em Portugal continental voltou a subir no Segundo trimestre deste ano. De acordo com dados recolhidos pela Confidencial Imobiliário, no âmbito do Índice de Preços Residenciais, trata-se de um aumento de 14,8% em relação ao período homólogo e de 3,9% face ao primeiro trimestre de 2019.

Os dados, apurados a partir de a partir dos preços efetivos de transação, mostram que esta subida está em linha com a valorização do mercado observada desde julho de 2017. Segundo a Confidencial Imobiliário, uma empresa independente de informação dirigida aos profissionais do mercado imobiliário, “a variação homóloga mais elevada neste ciclo registou-se no final de 2018 (outubro e novembro), com subidas superiores a 17%”.

Em relação à análise trimestral, as variações também têm estabilizado entre os 3% e os 4% desde meados de 2017.

“Não obstante o mercado manter uma forte valorização, os níveis de preço entretanto atingidos parecem estar a refrear as expetativas dos operadores, que se mostram cada vez mais cautelosos quanto à evolução dos preços. O próprio mercado está a reagir a esta tendência de valorização, com o lançamento robusto de nova oferta. São cerca de 93 mil novos fogos em pipeline [funil de vendas] desde 2017, um volume que é encarado pelos agentes imobiliários como uma importante resposta para estabilizar a subida de preços, tendo o potencial para resolver a pressão da procura e a falta de oferta no mercado”, explica, em comunicado, Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.