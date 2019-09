A exportação de animais vivos por via marítima está a ganhar expansão. Até agora, Portugal tem exportado bovinos e ovinos para Israel, Argélia e Marrocos a partir dos portos de Sines e de Setúbal. No futuro prevê-se que a venda e transporte de animais vivos sejam feitos também para o Qatar. O Bloco de Esquerda pediu esclarecimentos sobre a matéria e, de acordo com a resposta do Governo a que o i teve acesso, as negociações entre os dois países estão em curso desde o início do ano.