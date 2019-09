Recentemente, para todos os lugares onde olho, está o colagénio, marcas, feitios e cores enfim a “poção” mágica, o elixir da juventude eterna, ou quase. Mas, se calhar, não é bem assim, ao que parece não há nenhuma consistência científica; não porque o colágenio não tenha valor, mas porque a maioria dos produtos disponíveis não pode replicar a forma como o nosso organismo o produz. Mas isto dava um artigo para muitas páginas e muitas investigações. Por isso, o que me cabe a mim, como sempre, é sugerir que escolha sempre os melhores ingredientes e use os alimentos como o seu melhor aliado. O colagénio é a principal proteína estrutural que está presente em locais como a pele, tendões e ossos. A pele em particular, acredita-se que atribui qualidades de elasticidade e força. E, para receita da semana, o ingrediente bem português e na lista dos alimentos ricos em colagénio, o Bacalhau.

Salada de Bacalhau com Espinafre Baby,

Ovo Escalfado e piso Alentejano

Ingredientes

Uma posta de bacalhau demolhada e cozida

Duas mãos cheias de espinafres baby previamente lavadas

Uma chávena de café de nozes grosseiramente picadas

Um ovo escalfado ou cozido

Azeitonas pretas descaroçadas (opcional)

Sumo de limão (opcional)

Sal qb

Pimenta preta de moinho qb

Para o Piso de Coentros

Um molho de coentros frescos

Um dente de alho

Azeite extra virgem

Coloque os ingredientes na picadora 1/2/3, ajuste a pouco e pouco com o azeite até ficar triturado.

Método

Numa saladeira, disponha o espinafre baby, as folhas de salsa a posta de bacalhau e o ovo escalfado ou cozido, tempere com o piso alentejano e coloque azeitonas e as nozes.

Lembre-se sempre que quanto mais frescos e de qualidade os seus ingredientes forem não só fornecem mais saúde mas também mais sabor aos seus pratos.

Nota: Esta é uma boa opção para ter no seu menu da semana, permite que os ingredientes estejam pré-preparados e em menos de 10 minutos tem uma refeição carregada de nutrientes.