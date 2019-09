A noite de pesadelo de Coates, no passado fim de semana, em Alvalade, que impediu o Sporting de segurar a liderança do campeonato, continua a ter consequências diretas. Depois do fecho do mercado, em que o leão esteve numa autêntica azáfama, chegou a verdadeira mudança: Marcel Keizer deixou, esta terça-feira, o comando técnico do clube, menos de um ano depois de ter aterrado em Alvalade.

O técnico holandês e os responsáveis do emblema leonino reuniram-se durante a manhã do dia de ontem e acertaram uma rescisão amigável. A última derrota foi mesmo a gota de água para os dirigentes verdes-e-brancos, que entenderam que não havia mais opções para lá da saída. O presidente Frederico Varandas terá sido, ainda assim, o único a tentar evitar este desfecho mas sem sucesso uma vez que os restantes responsáveis entendiam que já não existia qualquer margem de manobra. De notar que o holandês chegou ao Sporting pelas mãos de Varandas, que havia sido eleito presidente do clube há cerca de dois meses.

Keizer chegou, recorde-se, em novembro de 2018, para suceder a José Peseiro, naquela que foi a primeira grande decisão do sucessor de Bruno de Carvalho.

Chega, agora, ao fim a aventura do holandês, que tinha contrato com os leões até junho de 2021. Keizer despede-se com dois troféus, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, ambas conquistadas diante do FC Porto, nas grandes penalidades.

Está, assim, feita a despedida do holandês, que tinha chegado como um perfeito desconhecido a Alvalade, numa altura em foram levantadas várias questões entre os adeptos verde-e-brancos relativamente a esta escolha.

Pontes regressa à casa de partida

Leonel Pontes, treinador da equipa de sub-23 leonina, foi eleito para render de forma interina Marcel Keizer. Este trata-se de um regresso do técnico madeirense à equipa principal do Sporting depois de ter sido um dos adjuntos de Paulo Bento, que orientou o clube entre 2005 e 2009. Pontes chegou mesmo a orientar, em 8 de novembro de 2009, um único jogo da equipa principal, antes da entrada de Carlos Carvalhal, num jogo em que o Sporting empatou a duas bolas no terreno do... Rio Ave.

Aos 47 anos, esta será, de resto, a sua segunda experiência no campeonato português depois de ter orientado o Marítimo na época 2014/15. Na altura, este foi o primeiro desafio do madeirense enquanto treinador principal, terminando a Liga portuguesa a meio da tabela, no 9.º lugar.

Seguiu-se entretanto a curta passagem pelos gregos do Panetolikos, onde esteve cerca de três meses antes de rumar para o Egipto. Já no país das pirâmides passou pelo Ittehad e pelo Debreceni, numa aventura que durou o total de um ano e meio.

Ainda antes de chegar à equipa jovem do Sporting, com a qual liderava a Liga do escalão, com cinco vitórias em cinco jornadas, o treinador nascido no Funchal passou pelos espanhóis do Jumilla, que militam na segunda divisão.

Num currículo sem títulos conquistados, de salientar também a aventura pela seleção portuguesa de futebol, onde esteve entre 2010 e 2014, novamente enquanto treinador-adjunto de Paulo Bento.

Com o campeonato português a sofrer esta semana uma pausa devido aos dois jogos da qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 – diante da Sérvia e Lituânia, agendados para este sábado e para terça-feira, respetivamente –, o próximo desafio dos leões será a deslocação ao Bessa, no dia 15 deste mês, onde irão defrontar o Boavista, em jogo da quinta jornada.

Atualmente no quinto posto do campeonato, Pontes tem cerca de duas semanas para incutir a sua filosofia no grupo, que sofreu, de resto, várias alterações nos últimos instantes deste mercado de verão.

Recorde-se que no dia de fecho desta janela de transferências, o Sporting anunciou as saídas de Raphinha (para o Rennes, por 20 milhões de euros), de Thierry Correia, com os leões a informarem que chegaram a acordo com o Valencia para a transferência a título definitivo do jogador num negócio que rende 12 milhões de euros para os cofres de Alvalade e, ainda, o empréstimo do extremo maliano Abdoulay Diaby, que reforçou os turcos do Besiktas até ao final da temporada, num negócio que contempla a opção de compra no final da cedência.

Em sentido inverso, o clube de Alvalade anunciou a chegada de Fernando por empréstimo do Shakhtar Donetsk, de Luís Castro. O extremo brasileiro, de 20 anos, reforça os leões depois de não ter somado qualquer minuto no emblema ucraniano nesta nova época.

Além de Fernando, também Jesé Rodríguez e Yannick Bolasie são caras novas no plantel. O avançado espanhol, de 26 anos, chega por empréstimo, com os leões a ficarem com opção de compra do jogador do PSG. Já Bolasie também foi cedido, pelo Everton, onde chegou em 2016, mas nunca se impôs. Aos 30 anos, o extremo volta a estar emprestado depois de ter sido cedido por duas vezes na última época – ao Aston Villa (21 jogos, dois golos) e, depois, ao Anderlecht (17 jogos, seis golos).

Instabilidade e contestação

Instabilidade: parece que esta irá mesmo continuar a ser palavra de ordem no reino do leão. Depois de Marcel Keizer ter chegado numa altura em que já não podia ajudar no processo de construção do plantel, o Sporting volta, mais uma vez, a mudar de treinador depois do fecho do mercado. Isto significa que Leonel Pontes, ou um novo treinador, se for confirmada mais uma chegada, terá que trabalhar com o grupo que foi entretanto fechado.

A situação não está a agradar mais uma vez os adeptos leoninos, que durante o dia de ontem já começavam a marcar as primeiras manifestações para contestar a presidência de Frederico Varandas. Eleito há praticamente um ano (9 de setembro de 2018), o líder leonino já despachou dois treinadores: Keizer segue-se a José Peseiro, num intervalo que contou ainda com Tiago Fernandes, que assumiu interinamente o comando, que será agora assumido nas mesmas condições por Pontes.

Ainda durante a tarde de ontem, em Oeiras, realizou-se o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga. O Sporting, detentor do título, ficou inserido no grupo C, juntamente com Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente. Já o FC Porto irá defrontar Santa Clara, Chaves e Casa Pia no grupo D, enquanto o Benfica terá pela frente a concorrência de Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal e Covilhã.