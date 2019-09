O haj: peregrinação a Meca. Nenhum muçulmano se sente completo sem ir a Meca. Os organizadores dessas peregrinações são ferozes. A concorrência é gigantesca. Não havia tempo a perder.

De repente, no início de 1955, a imprensa começou a mexer em tudo de sinistro que existia por detrás das viagens organizadas ao lugar mais santo do Islão. As notícias de gente que partia para não regressar eram preocupantes. Mas mais do que isso: frequentes.

Os mercados de escravos apareciam à luz do dia de uma forma arrepiante. Em Djeddah, em Meca, em Riade, em Taff. Aproveitando a inocência de jovens peregrinos que gastavam na deslocação a Meca os últimos tostões, deixavam-nos entregues a príncipes tiranetes que os obrigavam a trabalhar para tentarem reconquistar a sua liberdade.

Awad, uma das vítimas, contou a sua história: “Paguei o dinheiro da viagem mas nunca cheguei a Meca. Fui deixado numa propriedade enorme com mais cerca de quarenta homens na mesma situação do que eu. Obrigaram-nos a trabalhar com a justificação de que não tínhamos dinheiro e que a instalação não era gratuita. Trabalhei primeiro como ‘boy’ do príncipe Abdallah. Depois fui promovido para a guarda de segurança do príncipe e passei a andar de uniforme”.

Awad não tinha dúvidas que, no momento em que negociou a sua deslocação a Meca com um tal Mohammad, o seu destino ficou traçado: “A camioneta estava cheia de homens e mulheres. Todos com a esperança da purificação através do haj. Mas o facto é que Mohammad já nos tinha vendido ao príncipe Abdallah. E éramos todos tratados como escravos. Uma vez assisti a um senegalês acusado de um furto qualquer em casa do príncipe ser desfeito a bastonadas até à morte”.

As reportagens levadas a lume sobre o tráfico de escravos e sobre a situação dos peregrinos na Arábia Saudita trouxe o país para o proscénio internacional. Pelas piores razões. Não tardou que outras vítimas, como Awad, dessem um passo em frente para darem largas aos seus testemunhos. Awad, por seu lado concluía: “Na Arábia, os escravos não correm o risco de se evadirem. Sendo apanhados têm morte certa. E horrorosa. É preciso muita coragem!” A coragem não lhe faltou. Dois anos depois de ter sido apanhado na rede de traficantes, aproveitou um momento solto para embarcar clandestinamente num navio em direcção a França. Nunca cumpriu o haj. Mas não se arrependeu.