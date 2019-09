Aviso surgiu durante as férias

A empresa Remate & Silhueta despediu 60 funcionárias, que trabalhavam na fábrica de roupa, sem qualquer aviso. As trabalhadoras receberam por carta a notícia de que a mesma iria encerrar quando se encontravam de férias.

O que dizia a Carta

Na carta enviada pela administração lia-se: “Vimos pela presente comunicar-lhe que em virtude do nosso único cliente nos ter informado que a partir do dia 1 de setembro de 2019 deixará de nos dar trabalho, vemo-nos forçados a encerrar total e definitivamente a nossa empresa, por inviabilidade económica.

Deste modo, o seu contrato de trabalho caduca na data de hoje, nos termos do nº 3 do art.º 346.º do Código de Trabalho.”

Desconheciam situação de crise

De acordo com as funcionárias não houve qualquer sinal que fizesse prever este desfecho. A maioria ganhava o ordenado mínimo e nunca tinham tido ordenados em atraso. Agora têm o mês de agosto e as horas extra por receber e exigem que o patrão declare insolvência para receberem aquilo a que têm direito.