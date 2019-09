A SIBS, em parceira com a MobilePay, Banccontact, Bluecode, Swich, VIPPS e TWINT vão criar um sistema de pagamentos móvel a nível europeu. European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) será o nome e vai significar a internacionalização do MB Way.

“Com a colaboração entre sistemas, a SIBS abre caminho para a interoperabilidade do MB WAY com outros sistemas de pagamentos móveis, possibilitando o seu uso num contexto internacional”,explica a SIBS em comunicado. “Sete soluções de pagamento móveis domésticas, líderes a nível europeu, categoria em que o MB WAY, na qualidade de membro fundador, reconhecidamente se inclui, unem-se com o objetivo de possibilitar a interoperabilidade e abrangência internacional”, acrescenta.

Para Tiago Bianchi de Aguiar, diretor de estratégia e que representa a associação, para a SIBS, “fazer parte desta associação, é em simultâneo um reconhecimento internacional do trabalho realizado – na criação de sistemas de pagamentos ao serviço das necessidades em constante evolução dos portugueses, e de que o MB WAY é um dos mais recentes exemplos”.