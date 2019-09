Pedro (nome fictício) foi para a faculdade em 2011 e pesava pouco mais do que 60 quilos. Na altura, não havia um ginásio em cada esquina, mas essa realidade mudou em pouco tempo. Inscreveu-se no ginásio e não saía à noite. O objetivo era manter uma rotina saudável, aumentar o peso e ficar definido. “Não via grandes diferenças, apesar de comer frango, salada, proteína em pó e passar horas no ginásio”, conta. Um ano depois já era conhecido no espaço onde treinava e apresentaram-lhe o milagre para uns músculos de super-herói: “Tomar esteroides anabolizantes para ficar maior que, no fundo, era o que queria”. E os resultados apareceram. Em cerca de seis meses, conta, ganhou peso e as camisolas rapidamente deixaram de servir. O jovem, agora com 26 anos, recorda que tomou esteroides durante dois anos. Não se arrepende, mas deixou de tomar por várias razões: “Gastava mais ou menos 200 euros por mês e comecei a notar que estava cada vez mais agressivo quando não tomava durante algum tempo”. Histórias como a de Pedro multiplicam-se em cada canto de um ginásio. Não é só em Portugal e a prática tem vindo a ganhar adeptos em território nacional ao longo dos últimos 20 anos.