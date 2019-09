Um jovem de 24 anos foi identificado, localizado e detido pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da prática do crime de homicídio qualificado na forma consumada. De acordo com uma nota publicada no site oficial da força de segurança anteriormente referida, a vítima é um homem de 54 anos "cujo corpo foi encontrado no passado dia 13 de agosto, no concelho de Sintra, no interior da sua habitação, local onde, na noite anterior, os factos delituosos foram cometidos".

Foram realizadas diligências de investigação, incluindo buscas domiciliárias que permitiram a "recolha de elementos probatórios seguros que apontam para a autoria do crime pelo detido". Segundo a PJ, o detido era conhecido da vítima e, após uma altercação, desferiu-lhe golpes de arma branca "em zonas corporais vitais, as quais lhe vieram a provocar a morte". Após a realização dos factos criminosos, o presumível autor "ausentou-se da habitação, tendo-se deslocado para fora do país, regressando a Portugal nos últimos dias".

O suposto criminoso será presente a primeiro interrogatório judicial e sujeito às medidas de coação tidas por adequadas.