'Fake News and Real People – Using Big Data to Understand Human Behaviour (FARE)' é o título de um projeto de investigação liderado pela professora e investigadora, da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), Joana Gonçalves de Sá. De acordo com a agência Lusa, o projeto recebeu uma bolsa do European Research Council (ERC), no valor de 1,5 milhões de euros, que financiará uma "investigação multidisciplinar que permita avançar a compreensão do processo de decisão e dos erros cometidos, recorrendo à partilha de notícias falsas como modelo" durante os próximos cinco anos.

"Este recente aumento da atividade online, aliado à baixa alfabetização digital, identificação individual de consumidores e os grandes lucros com as receitas de anúncios online, criaram uma tempestade perfeita para a epidemia das ditas notícias falsas" adiantou Gonçalves de Sá num comunicado enviado pela instituição de ensino superior às redações. A coordenadora do grupo de investigação em 'Data Science and Policy' recorre a técnicas experimentais e computacionais (big data e sistemas computacionais) para estudar o processo de tomada de decisões: "o método seguido na investigação irá juntar técnicas de sistemas complexos e estudo de redes, modelos matemáticos de epidemiologia e teoria da psicologia do comportamento 'para tentar compreender como é que cada um de nós decide, a cada momento, partilhar ou não alguma informação'".

Sublinhe-se que a Nova SBE tem, atualmente, 20 das 104 bolsas ERC atribuídas ao país desde o início do programa, em 2007.