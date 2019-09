A composição dos conselhos superiores das magistraturas e a do MP em particular

Discutir, em abstrato, a composição do CSMP, em torno apenas da diferente proveniência e legitimidade dos seus membros, não faz, por si só, sentido.

Participei, há cerca de uma semana, num vivo debate dirigido a jovens e organizado pelo eurodeputado Carlos Coelho, no âmbito de uma Universidade de Verão, subordinado ao tema da composição dos conselhos superiores das magistraturas.

Como antagonista, tive a honra de enfrentar um dos mais distintos advogados portugueses e, além disso, membro eleito pela Assembleia da República para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP): refiro-me ao Dr. Alfredo Castanheira Neves.

Partimos de dois planos de discussão diferentes.

Castanheira Neves, defendendo a sua conceção pessoal de que o CSMP deveria, para reforçar a sua legitimidade democrática, passar a incorporar uma maioria de não magistrados e, se possível, entre eles, alguns membros não juristas.

Eu, explicando apenas a lógica constitucional e política da atual composição do CSMP, que mantém uma maioria de magistrados.

Considero, na verdade, que discutir, em abstrato, a composição do CSMP tendo por referência a diferente proveniência e legitimidade dos seus membros não faz, por si só, sentido, mesmo quando se invoca a ideia, sempre relevante, do reforço da sua legitimidade democrática.

Também não partilho da ideia de que a composição do CSMP deva, no nosso sistema, obedecer à mesma lógica da do Conselho Superior dos Juízes, até porque, precisamente, as duas magistraturas estão organizadas de modos distintos e o controlo democrático é exercido, em cada uma delas, de maneira diferente.

O MP está organizado hierarquicamente e a sua direção funcional cabe ao Procurador-Geral da República, o qual é nomeado pelo Presidente da República (PR) sob proposta do Governo e pode por aquele ser destituído, sob proposta do Governo, a qualquer momento.

Por isso, o PGR é o único magistrado do MP que não responde perante o CSMP, mas direta e institucionalmente – que não funcionalmente, pois é independente, enquanto magistrado – perante aqueles órgãos de soberania.

Isto é, a atuação do PGR é democraticamente legitimada através da confiança institucional do PR e do Governo, legitimação que, por via hierárquica, se estende necessariamente à atuação de todo o MP.

Daí que a necessidade de legitimação democrática do MP por via da composição do CSMP – onde, aliás, têm assento dois membros designados pelo MJ e cinco pela Assembleia da República – seja diferente da que se exige para o Conselho Superior dos juízes.

Estes, quando presidem aos atos dos tribunais, fazem-no com toda a independência e sem nenhuma subordinação hierárquica entre si: agem, cada um deles, como órgão autónomo e distinto.

No nosso sistema, procurar reforçar a legitimidade externa do CSMP, confrontando-a assim, necessariamente, com a legitimidade institucional que deriva do estatuto constitucional do PGR, faz pouco sentido e pode mesmo originar tensões indesejadas na condução funcional desta magistratura, que é traçada autonomamente por aquele magistrado.

O que se pede ao CSMP, e não é pouco, é que gira a carreira e a disciplina dos procuradores, assegurando a transparência dos critérios e assim garantindo – numa estrutura hierarquizada – que nenhum magistrado é prejudicado, punido ou agraciado em função das posições que assumiu em cada processo.

O que se lhe pede, no essencial, é que ativamente participe, garanta e dê testemunho público da isenção na gestão da carreira e da disciplina dos procuradores.

E, porque classifica e exerce a ação disciplinar, dirige a inspeção dos serviços do MP e ajuíza do desempenho dos procuradores, pode, por isso, informar a AR, o Governo e o próprio PGR dos problemas que detetou e que considera deverem ser corrigidos: mas, para isso, não é necessário uma maioria de membros externos, a sua presença e reforçada legitimidade democrática são bastantes.

Na lógica do atual sistema, e como reconheceu já o Tribunal Constitucional, a proporção das diferentes componentes do CSMP é adequada a garantir a autonomia do MP, a função primordial que justifica a sua existência.

