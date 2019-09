Rafael Sá, de 23 anos, natural de Viatodos, concelho de Barcelos, distrito de Braga, estava a participar no Triatlo da Amizade da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e do Concello de Tomiño, de Espanha, em que os atletas têm de nadar 750 metros, andar de bicicleta durante 20 quilómetros e correr cinco quilómetros, quando desapareceu.

Em declarações à Rádio Vale do Minho o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, já tinha confirmado que as buscas seriam retomadas já esta terça-feira à mesma hora e com mais meios”.

“As autoridades espanholas ponderam reforçar a equipa de mergulhadores e o número de embarcações com sonares e o perímetro irá também ser alargado”, referiu o autarca do Alto Minho, explicando que “tem sido uma angústia enorme”.

O jovem desapareceu ao princípio da tarde de domingo, quando fazia a travessia a nado, tendo as buscas começado essa tarde e continuado durante esta segunda-feira, mas ainda sem qualquer resultado, apesar dos meios terrestres, navais e aéreos envolvidos desde domingo.