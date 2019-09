O piloto bracarense Miguel Correia aposta no Rali Terras d’ Aboboreira, a disputar na região do Baixo Douro, durante o próximo fim de semana, no regresso do Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla Miguel Correia/Pedro Alves está empenhada em alcançar o melhor resultado da temporada no Rali Terras d’Aboboreira, a sétima prova do campeonato nacional, depois do bom nível patenteado no Rali da Madeira.

Miguel Correia, que este ano se estreia numa viatura R5, pretende terminar a temporada da melhor forma e para tal será necessário um esforço extra e o compromisso ainda mais forte entre o piloto e o Ford Fiesta R5 nas três derradeiras provas da temporada, o Rali Terras d’Aboboreira, Rali Vidreiro e Rali do Algarve.

Já no próximo fim-de-semana, em Amarante, Baião e Marco de Canaveses, o piloto de Braga tentará colocar em prática esta missão, mostrando-se galvanizado para este final de campeonato. “Após um início de temporada em que fizemos uma boa adaptação ao Ford Fiesta R5, chegou a hora de tentar chegar um pouco mais longe...Sabemos que não será uma tarefa fácil, porque temos pela frente uma prova difícil e uma concorrência a bom nível, mas ainda assim o nosso objetivo é conseguir um melhor compromisso com o Ford Fiesta R5, tirando o proveito máximo da viatura, resultado mais positivo aparecerá com naturalidade”, salientou Miguel Correia.

Deforma a atingir os seus objetivos, o piloto de Braga e o seu navegador, Pedro Alves, irão preparar o Rali Terras d’Aboboreira com uma semana intensiva que ficará marcada por um derradeiro teste ao Ford Fiesta R5 esta terça-feira e nos dois dias seguintes logo os reconhecimentos da prova nortenha.

“Sabemos que para conseguir um ritmo de competição mais consistente temos de nos preparar da melhor forma para a prova e depois da pausa de verão era essencial realizar um teste prévio à prova e é isso que vamos fazer esta terça-feira, o que só é possível com o suporte dos nossos patrocinadores e da ARC Sport, que nos proporcionará condições perfeitas de adaptação à viatura e ao rali”, acrescentou.

O Rali Terras d’Aboboreira terá início esta sexta-feira, com a realização de uma dupla passagem pela especial do Rio Tâmega e ainda a disputa da Super Especial em Baião, realizando-se no sábado sete especiais muito rápidas, que irão desafiar os pilotos na prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante.