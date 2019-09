Morreu Victor Obikwelo, pai do atleta Francis Obikwelu, anunciou esta segunda-feira o Sporting Clube de Portugal.

"O Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências à família, amigos e, em especial, ao nosso grande campeão Francis Obikwelu", lê-se numa nota partilhada no site oficial do clube de Alvalade.