Várias pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de um incêndio num barco no sul da Califórnia, EUA, avança a CNN.

De acordo com a estação norte-americana, que cita a Guarda Costeira, estavam a bordo pelo menos 34 pessoas, não sendo ainda conhecido o número exato de vítimas.

O barco encontrava-se ao largo da ilha de Santa Cruz e vários passageiros estariam a dormir quando o incêndio começou.

Várias pessoas foram ainda resgatadas pelas equipas de emergência, sendo este número também desconhecido até ao momento.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 03h15 locais (11h15 em Portugal continental).

Em atualização

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA