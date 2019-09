A polícia escocesa foi chamada à loja IKEA de Braehead após ter sido descoberto o grupo "O maior jogo das escondidas de Glasgow", no Facebook, pela gerência do estabelecimento. De acordo com informações veiculadas pelo Mirror, as autoridades impediram que 3000 adolescentes jogassem às escondidas entre as peças de mobiliário expostas, no último sábado. No entanto, alguns membros do grupo conseguiram entrar sorrateiramente na loja e esconderam-se em frigoríficos e armários de cozinha. Sublinhe-se que cinco agentes estiveram no local acompanhados por seguranças privados da IKEA.

O gerente da loja, Rob Cooper, esclareceu à estação televisiva STV que tinha conhecimento da organização do evento e trabalhou com a polícia local para obter auxílio. "A segurança dos nossos clientes e do nosso staff é a nossa maior prioridade" adiantou, acrescentando que "jogar nas lojas pode parecer cativante para alguns", porém, a IKEA não pode permitir "este tipo de atividades" que acabam por comprometer o ambiente e a experiência "relaxada de compras" que pretendem proporcionar.

Sabe-se que estes jogos foram levados a cabo no passado como, por exemplo, numa loja na Bélgica onde estiveram envolvidos 500 participantes. Até à data, o maior jogo das escondidas, na IKEA, ocorreu em Eindhoven, na Holanda, e contou com 32 mil elementos.