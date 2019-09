O Flamengo soma e segue. Depois do apuramento para as meias-finais da Libertadores, a equipa treinada por Jorge Jesus recebeu e venceu (3-0), este domingo, o Palmeiras, de Scolari, na jornada 17 do campeonato brasileiro.

Gabriel Barbosa, com um bis (11 e 61 minutos, o segundo golo de grande penalidade) e De Arrascaeta (38') apontaram os golos do Fla, que não vencia a equipa de S.Paulo há cinco anos (desde 2014).

O Mengão regressa assim à liderança do Brasileirão, que divide com o Santos, ambos com 36 pontos, mas segura a vantagem devido à diferença de golos.