Era, por cá, o embate mais esperado deste fim de semana da Premier League: O Everton, de Marco Silva, recebeu, na tarde deste domingo, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, num jogo que venceu por 3-2, referente à quarta jornada.

Esta foi, aliás, a primeira vitória do técnico dos toffees diante da equipa mais portuguesa de Inglaterra, depois do empate e da derrota registados na época 2018/19, em que, recorde-se, os lobos tinham sido promovidos ao principal escalão do futebol inglês.

Em Goodison Park, com André Gomes a titular na equipa da casa, Richarlison colocou desde cedo o Everton em vantagem, após abrir o marcador aos cinco minutos.

Os wolves, com Rui Patrício, Rúben Vinagre e Rúben Neves desde início, chegaram ao empate pouco depois (9’), por Romain Saiss, mas Iwobi estragou a festa dos lobos quando apontou o 2-1 antes do quarto de hora.

O avançado ex-Benfica Jiménez ainda conseguiu devolver novamente a igualdade ao marcador, ao assinar o 2-2 (75’), mas o encontro, que ainda contou com as entradas dos portugueses João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota, acabaria mesmo por terminar com a vitória do clube de Liverpool.

O avançado brasileiro, autor do primeiro golo da partida, bisou, já nos últimos dez minutos do tempo regulamentar, fixando o resultado final em 3-2.

Com o triunfo, o Everton somou a sua segunda vitória na prova, ocupando assim o sexto lugar na tabela; enquanto a equipa de Espírito Santo, que continua sem vencer, até agora com três empates e uma derrota, segue na 17.º posição.