A piloto portuguesa Gabriela Correia obteve uma dupla vitória, em Espanha, durante a sua estreia na prova GT4 South European Series.

Gabriela Correia, de 17 anos, estudante de economia, de Braga, venceu a classe AM, nas duas corridas disputadas no Circuito de Barcelona, na Catalunha, habitual palco de provas de Fórmula 1, ao lado de um outro piloto português, Francisco Carvalho.

Após ter conseguido o quarto lugar absoluto e a vitória na classe AM na sua estreia com o KTM X-Bow GT4, Gabriela Correia voltou a destacar-se na segunda corrida novamente acompanhada por Francisco Carvalho.

A dupla do carro austríaco voltou a vencer a classe AM e completou o Top 5 absoluto, com a jovem piloto de Braga a assumir a tarefa do arranque e da primeira fase da corrida, tendo-se consagrado como a mais jovem piloto do GT4 South European Series.

“Foi uma nova experiência ter de arrancar e fazer a primeira parte da corrida, mas acho que correu tudo bem, sendo este carro fantástico de pilotar, com mais potência e apoio aerodinâmico em relação ao Seat que eu conduzo em Portugal nos campeonatos de montanha e de velocidade", declarou Gabriela Correia.

"Aprendi muito ao longo deste fim de semana, este foi o concretizar de um sonho e se possível gostava de ter mais oportunidades assim”, acrescentou.