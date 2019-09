Esta semana, Katie Holmes foi fotografada nas ruas de Nova Iorque, nos EUA, com um visual que se tornou viral nas redes sociais.

Ao contrário do que se possa pensar, a atriz surgiu com um look informal e descontraído que acabou por conquistar os fãs: uns jeans modelo straight, mules, uma jaqueta de malha com mangas largas, um soutien e uma carteira preta a tiracolo.

Agora sabe-se que o visual teve tanto destaque que levou a que o sutien de caxemira, da marca Khaite, que Katie Holmes estava a usar, esgotasse em apenas uma hora. De acordo com a imprensa internacional, a peça custa 570 euros.