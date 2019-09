Depois da derrota em casa do Sporting frente ao Rio Ave, este sábado, a Juventude Leonina utilizou as redes sociais para criticar a atual direção do clube de Alvalade.

“Já cá estamos outra vez no campeonato da mentira, uma equipa que dá tudo no campo para ser enxovalhada pelos mesmos de sempre. No entanto está na altura de agir, andam muito preocupados com as claques mas está na hora de se preocuparem com o clube. A ideia é poupar em salários, então dispensem todos, nós continuamos cá que o SPORTING CLUBE DE PORTUGAL não acaba”, começa por referir uma publicação da claque leonina partilhada no Facebook.

“Tanta preocupação em divulgar que tinham chegado a acordo com as claques deviam era divulgar que chegaram a acordo com um ponta de lança, um defesa central, etc .Se vocês amassem o clube como nós, o vosso trabalho dava resultado. Uma vez mais uma palavra de apoio à equipa, nós estamos com vocês- Quem nos tenta derrubar só perde tempo a tentar”, lê-se.