Quarta-feira (28), Brasília. Jair Bolsonaro liga para o primeiro-ministro português no auge de uma guerra de palavras com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que havia decidido levar os incêndios da Amazónia à reunião do G-7. O objetivo do Presidente brasileiro é transmitir informações sobre a realidade na Amazónia, mas também falar sobre a importância do acordo entre a União Europeia e o Mercosul – que Macron ameaçou pôr em causa.

Ao SOL, o porta-voz da Presidência da República do Brasil, Otávio Rêgo Barros, revelou que o «Presidente Bolsonaro fez questão de instituir uma conversa bastante franca e amistosa com o primeiro-ministro português para transmitir, com uma leitura objetiva, os dados reais da situação de queimadas e incêndios que estão ocorrendo nos Estados abrangidos pela área conhecida como ‘Amazónia Legal’».

Segundo fonte oficial da presidência daquele país, pretendia-se com tais dados evitar «informações alarmistas, às vezes mesmo desinformações, que circularam nas imprensas nacional e internacional».

